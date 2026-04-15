Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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15.04.2026 19:42:49
Broadcom Expands Meta AI Chip Deal in Win for Investors
Broadcom (NASDAQ: AVGO) and Meta Platforms (NASDAQ: META) today announced a sweeping expansion of their existing strategic partnership. The pair will embark on a multibillion-dollar deal to develop custom artificial intelligence (AI) chips through 2029. As part of the multi-year, multi-generational deal, Broadcom will help design a suite of Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) chips to further advance its goal of developing AI "superintelligence." These processors will form the backbone of Meta's AI compute infrastructure and data centers in the coming years. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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14.04.26
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