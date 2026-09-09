Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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10.09.2026 00:21:00
Broadcom Forecasts $230 Billion in AI Semiconductor Revenue in 2028. The Stock Could Reach $900 Per Share as a Result.
Broadcom (NASDAQ: AVGO) just announced some massive news during its most recent earnings call: It expects about $230 billion in AI semiconductor revenue during 2028. That's downright impressive. Considering that Broadcom's trailing 12-month revenue totals less than $90 billion right now, it projects that its total revenue will more than triple from now until the end of 2028.
It doesn't get much better than that for AI investors, and I think this growth could cause Broadcom's stock price to nearly triple to $900 by the end of 2028. That makes it a no-brainer buy today.
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