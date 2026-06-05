|
05.06.2026 06:31:29
Broadcom gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Broadcom hat am 03.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 22,19 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 47,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!