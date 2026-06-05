Broadcom gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Broadcom hat am 03.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 22,19 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 47,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at