06.03.2026 06:31:28
Broadcom hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Broadcom hat sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,14 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,31 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 14,92 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
