06.03.2026 06:31:28
Broadcom hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Broadcom hat am 04.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 55,48 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Broadcom noch ein Gewinn pro Aktie von 29,83 ARS in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 27 854,91 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 15 224,04 Milliarden ARS umgesetzt.
