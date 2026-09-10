Broadcom Is 26% Below Its High. What $10,000 Bought a Decade Ago, and When the Gains Landed.

Broadcom (NASDAQ:AVGO) stock has given back about 26% from its 52-week high of $495, trading near $369 as of this writing. The latest leg of the decline came after the company's Sept. 2 fiscal third-quarter report: record results, but fourth-quarter revenue guidance of about $34.8 billion, a touch below the $35 billion Wall Street was looking for.

A drawdown like that invites a longer look back. A decade ago, in early September 2016, Broadcom shares closed at $16.08, adjusted for the 10-for-1 split the company carried out in 2024. They closed out last week at $357.89, more than 22 times that price.

A $10,000 stake bought at that price has grown to about $222,000, and that's before counting a single dividend.

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