Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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05.05.2026 19:00:00
Broadcom Is Dominating the Custom AI Chip Market and Doesn't Get a Tenth of the Press Nvidia Does
While Nvidia gets most of the attention as Wall Street's AI kingpin because of its prolonged dominance in AI data center GPU chips, a competitor has been building something special. Broadcom (NASDAQ: AVGO) has landed major chip deals with various major AI companies, including Alphabet, Meta Platforms, Anthropic, and OpenAI.With these deals, Broadcom might actually be the better AI stock to own. The best part? Broadcom is winning in ways that can be difficult for Nvidia to counterpunch. Broadcom has become the leader in custom AI chips, purpose-built for each customer's needs.Here is just how big Broadcom's AI opportunity could be, and why the stock price doesn't yet factor in all of the upside.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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