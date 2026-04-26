Broadcom Aktie

Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913684 / ISIN: US1113201073

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27.04.2026 01:01:00

Broadcom Joins the $2 Trillion Club, and 4 of the 5 Vanguard ETFs That Just Underwent Stock Splits Hold It. Here's an Even Better Low-Cost ETF for Long-Term Broadcom Investors.

Five low-cost exchange-traded funds (ETFs) operated by investment management firm Vanguard underwent stock splits on April 21. And Broadcom (NASDAQ: AVGO) is a top 10 holding in four of those five funds.The next day, on April 22, Broadcom hit an all-time high amid a broader stock market rally and Alphabet-related news.Broadcom is expanding its partnership with Alphabet's Google Cloud for network observability enabled by Broadcom's AppNeta. Google also detailed its new Tensor Processing Unit (TPU) chips -- the TPU 8t for artificial intelligence (AI) training and the TPU 8i for AI inference. Google co-designs TPUs with Broadcom.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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