The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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30.08.2026 14:20:00
Broadcom or AMD? Here's Why the Market Is Pricing the Same AI Boom So Differently Across 2 Chip Stocks.
Broadcom (NASDAQ: AVGO) and Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) sit side by side in many artificial intelligence (AI) hardware conversations, yet the market makes it clear they are not the same kind of stock. Broadcom looks like a cash-rich infrastructure utility. AMD looks more like a leveraged bet on a shift in which players will supply the brains of data centers. That difference, more than any single metric, is what their valuations are signaling. Image source: Getty Images.Broadcom's AI business is built around selling high-speed networking equipment and designing custom accelerators for hyperscalers that want their own bespoke silicon. It co-designs application-specific integrated circuits (ASICs) for customers such as Microsoft, Alphabet, Amazon, and Meta Platforms.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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