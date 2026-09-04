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04.09.2026 06:31:29
Broadcom präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Broadcom hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,68 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,850 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 29,59 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,95 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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