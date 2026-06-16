KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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16.06.2026 14:56:00
Broadcom prognostiziert: Kosten treiben KI-Workloads aus der Public Cloud
Ein Broadcom-Report prognostiziert eine Trendwende bei KI-Workloads: Unternehmen verlagern diese zunehmend in die Private Cloud.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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