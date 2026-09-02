Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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02.09.2026 05:06:01
Broadcom Reports Wednesday. Its Profit Is Growing Nearly 4 Times as Fast as Its Revenue.
Broadcom (NASDAQ:AVGO) reports its fiscal third-quarter results after the close on Wednesday, Sept. 2. Heading into the report, the chip and software giant's trailing-12-month revenue is up 32% to $75.5 billion, extraordinary at this scale.But the bottom line is moving far faster. Net income over the same period climbed 127% to $29.3 billion -- nearly four times the pace of revenue growth.About 39 cents of every revenue dollar now lands as profit, up from about 23 cents a year earlier.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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