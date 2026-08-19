Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
19.08.2026 16:37:43
Broadcom Rival Marvell Surges After Google Strikes AI Chip Deal, Gets Option to Buy $12.2B Stake
This article Broadcom Rival Marvell Surges After Google Strikes AI Chip Deal, Gets Option to Buy $12.2B Stake originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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Nachrichten zu Broadcom Corp.
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 400,00
|0,21%
|Alphabet A (ex Google)
|293,55
|-0,53%
|Alphabet C (ex Google)
|290,90
|-0,51%