Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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06.11.2026 09:41:02
Broadcom Stock Has Had Only 2 Losing Years Since 2009. 2026 Is on Pace to Be the 3rd.
2026 hasn't been good to Broadcom (NASDAQ:AVGO) stock. At roughly $300 as I write this, the chip designer's shares trade about 13% under their 2025 close of $346.10.
A losing year is rare for this stock. Since its August 2009 listing as Avago Technologies, the stock has ended just two calendar years lower. Shares dipped around 1% in 2018 and dropped 16% in 2022. But both times, a strong year followed, with the stock gaining 24% in 2019 and almost doubling in 2023.
So it's tempting to read this year's drop as the setup for another rebound. I'm not sure the pattern holds this time, though. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) dropped around 6% in 2018 and 19% in 2022, so Broadcom beat the index both times. This year, the index is up about 9%.
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