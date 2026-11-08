Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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08.11.2026 16:23:02
Broadcom Stock Has Lost Nearly 40% From Its Record. I'd Buy It Now.
Broadcom (NASDAQ:AVGO) shares finished Nov. 5 at $291.53, their lowest close since August 2025. That put the chip designer's stock nearly 40% below the $481.57 record close it hit on June 2.
That day's 10% loss came as chip stocks sold off broadly. The PHLX Semiconductor Index slid around 12%.
But the business behind the stock has grown a lot since it last traded this low. Quarterly revenue has almost doubled, and non-GAAP (adjusted) earnings per share have more than doubled.
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