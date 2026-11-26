Broadcom (NASDAQ:AVGO) stock fell about 5% on Wednesday to under $290 as I write, on a day when chip stocks sold off broadly. The slide took the chipmaker to its lowest point since July 2025, even below the $291.53 close it hit on Nov. 5. Shares are now about 40% under June 2's record close of $481.57.

The business is going the other way. Management's September guidance was for 93% year-over-year revenue growth in its fiscal fourth quarter of 2026 (the period that ended Nov. 1, 2026). That would be an even faster rate than the quarter before.

At its lowest price in over a year, is Broadcom a buy? I think so. Today, investors are paying for very little of Broadcom's artificial intelligence (AI) growth. What gives me pause is how few companies that growth relies on.

Continue reading