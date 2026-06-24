Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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24.06.2026 21:42:02
Broadcom Stock Investors Just Got Fantastic News From OpenAI
Broadcom (NASDAQ:AVGO) has been on a blistering run in recent years, but those gains have been accompanied by significant volatility. The artificial intelligence (AI) chipmaker has gained 580% since the advent of AI in early 2023, but has fallen 10% or more on at least nine separate occasions and is currently 21% off its peak. Case in point: Broadcom stock crashed 41% in early 2025, so it isn't for the faint-hearted.Uncertainty about the future of AI adoption has some investors sitting on the sidelines, but the evidence continues to mount that the company has a bright future.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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