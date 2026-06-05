Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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05.06.2026 02:24:32
Broadcom Stock Investors Just Got Fantastic News from Wall Street
Broadcom (NASDAQ:AVGO) has had a stellar run over the past few years, but those gains have been marked by significant volatility. The artificial intelligence (AI) chipmaker has gained 649% since the start of 2023, but has fallen 10% or more on at least nine separate occasions. Furthermore, in early 2025, the stock plunged 41%, so it isn't for the faint of heart.Some investors have been steering clear of the stock, concerned that AI adoption will slow. However, Wall Street is increasingly convinced that Broadcom's growth story remains intact.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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