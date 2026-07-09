Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.07.2026 23:11:36

Broadcom Stock Investors Just Got Incredible News from Apple CEO Tim Cook

Broadcom (NASDAQ:AVGO) has been on fire in recent years, but those gains have been plagued by volatility. The chipmaker has gained 649% since the start of 2023, but has fallen by 10% or more at least nine times. Moreover, in early 2025, the stock crashed 41%, so ownership requires a long-term focus.Much of the volatility stems from uncertainty about the future adoption of artificial intelligence (AI). Yet seasoned investors will recognize that while AI represents a growing opportunity for Broadcom, its legacy business still has room to run.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Apple Inc.

mehr Nachrichten