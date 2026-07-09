Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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09.07.2026 23:11:36
Broadcom Stock Investors Just Got Incredible News from Apple CEO Tim Cook
Broadcom (NASDAQ:AVGO) has been on fire in recent years, but those gains have been plagued by volatility. The chipmaker has gained 649% since the start of 2023, but has fallen by 10% or more at least nine times. Moreover, in early 2025, the stock crashed 41%, so ownership requires a long-term focus.Much of the volatility stems from uncertainty about the future adoption of artificial intelligence (AI). Yet seasoned investors will recognize that while AI represents a growing opportunity for Broadcom, its legacy business still has room to run.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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