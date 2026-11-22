Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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22.11.2026 10:19:02
Broadcom Stock Is 27% Below Its June Record. Here's Where I Think It Will Be in 2030.
Broadcom (NASDAQ:AVGO) shares trade around $353 as I write this, about 27% below the record $481.57 they closed at on June 2. But in the quarter Broadcom reported in September, the chip designer's non-GAAP (adjusted) earnings per share surged 96% from a year earlier.
Where could Broadcom stock be by the end of 2030?
I think it could hit around $600. That'd be a rise of about 70% from today's price, or about 14% a year.
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