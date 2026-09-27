Broadcom Aktie

Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913684 / ISIN: US1113201073

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27.09.2026 08:43:01

Broadcom Stock Is Back Where It Ended 2025, but Its Earnings Are About 43% Higher. Is It a Buy?

Broadcom (NASDAQ:AVGO) stock sits near $350 as of this writing, about 29% under its 52-week high of $495. Much of that drop came the day after the chip designer's June 3 earnings report. Shares fell about 13% that session as investors reacted to CEO Hock Tan's decision not to lift the company's artificial intelligence (AI) chip forecast.

But the forecast has moved since then, and it moved up.

The company's profits have risen, too. Broadcom's non-GAAP (adjusted) earnings per share over the last four quarters are about 43% higher than in fiscal 2025. But the stock is back to about where it ended 2025.

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