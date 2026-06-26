Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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26.06.2026 14:30:00
Broadcom Stock Is Down More Than 22% From Its Peak and Worth a Closer Look
The tech sector has been under some pressure recently, and one stock that has been hit hard is Broadcom (NASDAQ: AVGO). After hitting a record high of $495 in early June, the stock has now lost more than 22% of its value.The stock took an initial hit following its fiscal Q2 earnings results, as it failed to lift its fiscal 2027 guidance for AI chip revenue. This seemed to be a clear overreaction, as there was no real reason for Broadcom management to raise a forecast more than a year away. The company is still projecting that its AI chip revenue will grow to well over $100 billion in fiscal 2027, a huge number given that it produced under $64 billion in fiscal 2025 revenue. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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