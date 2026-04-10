Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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10.04.2026 17:56:00
Broadcom Stock Is Rising Fast Today. Here's Why Shareholders Are Happy
Shares of the semiconductor company Broadcom (NASDAQ: AVGO) were climbing higher today as investors responded to strong sales growth from semiconductor maker Taiwan Semiconductor, or TSMC.Broadcom investors are hoping that if sales of TSMC are surging higher, it means that demand for processors, in general, is strong. Investors are also likely responding to analysts at Rothschild & Co Redburn raising their price target for Broadcom's shares. Broadcom stock was up by 5.6% as of 11:50 a.m. ET. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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