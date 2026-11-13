Broadcom Stock Just Jumped More Than 20% in 4 Days. It Has Done That Only 6 Other Times Since 2009.

Broadcom (NASDAQ:AVGO) stock just saw one of its strongest four-day runs in years. Shares closed at $293.69 on Nov. 6 and traded near $368 as of this writing, a gain of about 25% in four trading sessions.

That sort of rise is rare for the artificial intelligence chip designer. Going by daily closing prices, the stock has climbed more than 20% over four trading days in only six other periods since 2009. The latest one was in September 2025.

And even after the jump, shares are around 24% under their record close of $481.57 on June 2.

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