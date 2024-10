Broadcom veranstaltet VMware Explore 2024 Barcelona für Kunden und Partner

PALO ALTO, Kalifornien, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO), das Unternehmen, das kürzlich VMware übernommen hat, veranstaltet vom 4. bis 7. November in der Fira Gran Via in Barcelona die VMware Explore 2024 mit einer Vielzahl von Diskussionsrunden, Zertifizierungsschulungen und Seminaren, die relevante Technologie- und Branchenthemen umfassen.

Am Dienstag, den 5. November 2024, um 9:00 Uhr MEZ wird Broadcom President und CEO Hock Tan während der Hauptkonferenz in seiner Grundsatzrede mit dem Titel "Die Zukunft der Cloud und der KI-Innovation gestalten" zu den VMware Explore-Teilnehmern sprechen. In der Hauptkonferenz werden Broadcom-Führungskräfte, VMware-Experten und europäische Kunden die Fortschritte in den Bereichen Private Cloud, generative KI, App-Bereitstellung und Edge vorstellen.

Neben der Grundsatzrede in der Hauptkonferenz bietet VMware Explore ab Montag, dem 4. November, umfangreiche technische Inhalte mit mehr als 400 Sitzungen in fünf Themenbereichen, die den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, umsetzbare Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sie Unternehmens-Workloads besser ausführen, skalieren und sichern und die Cloud-Transformation beschleunigen können. Die vollständige Liste der Sitzungen finden Sie im Inhaltskatalog unter: https://event.vmware.com/flow/vmware/explore2024bcn/content/

Auf der Expo haben die Teilnehmer außerdem Zugang zu führenden Partnern aus dem Branchenumfeld, praktische Lern- und Zertifizierungsschulungen, Networking-Möglichkeiten mit Kollegen aus aller Welt und vieles mehr. Um sich für die Teilnahme an der VMware Explore 2024 Barcelona zu registrieren, besuchen Sie bitte: https://www.vmware.com/explore/eu

Broadcom plant, VMware Explore 2025 Las Vegas vom 25. bis 28. August 2025 im The Venetian Convention and Expo Center auszurichten.

Folgen Sie VMware Explore 2024 Barcelona auf den sozialen Medien für Updates:

Über VMware Explore

VMware Explore hat sich zum Ziel gesetzt, die wichtigste Veranstaltung der Branche rund um das Thema Cloud zu sein. Die VMware Explore 2024 bietet von Experten geleitete Business- und Technik-Sessions, ein umfangreiches Netzwerk von Top-Cloud-Partnern, einen florierenden Marktplatz von ISVs und mehrere Networking-Events für die VMware-Community. Mit einem unvergleichlichen Einblick in die Cloud-Infrastruktur für alle Anwendungen erhalten die Teilnehmer der VMware Explore 2024 das Wissen und die Tools, die sie benötigen, um Herausforderungen zu lösen, indem sie die Komplexität der Cloud ohne Kompromisse vereinfachen.

Um mehr über VMware Explore zu erfahren, besuchen Sie bitte : https://www.vmware.com/explore.html

Über Broadcom

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine breite Palette von Halbleiter-, Unternehmenssoftware- und Sicherheitslösungen entwirft, entwickelt und liefert. Das branchenführende Produktportfolio von Broadcom bedient wichtige Märkte wie Cloud-, Rechenzentren-, Netzwerk-, Breitband-, Wireless-, Speicher-, Industrie- und Unternehmenssoftware. Unsere Lösungen umfassen Netzwerk- und Speicherlösungen für Dienstanbieter und Unternehmen, Konnektivität für Mobilgeräte und Breitband, Mainframe, Cybersicherheit sowie private und hybride Cloud-Infrastrukturen. Broadcom ist eine Delaware Corporation mit Hauptsitz in Palo Alto, CA. Weitere Informationen finden Sie unter www.broadcom.com.

Medienkontakt:

Heather Haley

Broadcom Global Communications

1-925-482-4333

heather.haley@broadcom.com