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05.06.2026 06:31:29
Broadcom vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Broadcom hat sich am 03.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,62 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,46 CAD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30,41 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 21,33 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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