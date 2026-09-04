Broadcom veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Broadcom hat am 02.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 3,74 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 CAD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 88,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41,32 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 21,92 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at