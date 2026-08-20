Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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20.08.2026 20:33:00
Broadcom vs. AMD vs. Nvidia: Three Different AI Chip Strategies, Three Very Different Valuations. Here's the Metric That Explains the Gap.
The market values Broadcom (NASDAQ: AVGO), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), and Nvidia (NASDAQ: NVDA) differently because it sees them playing distinct roles in the AI stack. The single metric that captures that difference is how much each company owns the AI system, not only the chip, which you can think of as their "AI system control share."To me, AI system control share is the portion of AI revenue a company earns from selling full platforms, including hardware, software, and reference architectures, rather than just individual AI components. Basically, the company that sells the whole pizza, and not just the cheese, pepperoni, or bread. When a cloud provider or enterprise decides to build an AI cluster, this metric asks a simple question: whose architecture defines the system? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|399,75
|0,01%
|Gap Inc.
|16,87
|-1,52%
|NVIDIA Corp.
|185,36
|-0,32%
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