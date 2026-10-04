Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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05.10.2026 01:16:28
Broadcom vs. Intel: What Revenue Trends Tell Investors About These Artificial Intelligence Companies
Broadcom (NASDAQ:AVGO) primarily generates revenue by designing, developing, and supplying advanced electronic components and critical infrastructure software globally.
It recently collaborated with OpenAI to design an intelligence processor, and it secured a long-term agreement to migrate global banking services for Standard Chartered to a private cloud environment.
Intel (NASDAQ:INTC) primarily generates revenue by designing, manufacturing, and selling computing processors and related infrastructure technologies globally.
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