Broadcom vs. Marvell: The AI Supercycle Is Big Enough for Both. Here's the Better Buy.

Broadcom (NASDAQ: AVGO) and Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) are both benefiting from the rapid build-out of artificial intelligence (AI) infrastructure. Broadcom's AI semiconductor revenue surged 221% year-over-year to $16.7 billion in the third quarter of fiscal 2026 (ended Aug. 2). Marvell Technology also earned nearly 79% of its revenue from the data center segment in the second quarter of fiscal 2027 (ended Aug 1, 2026), with the segment benefiting from strong AI-related demand.

Hence, while both companies appear well-positioned to benefit from the AI supercycle, investors may want to know which stock offers the better mix of growth, profitability, and valuation. Let's find out.

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