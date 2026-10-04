Broadcom vs. Micron: Which Semiconductor Stock Is the Better AI Buy over the Next 3 Years?

Broadcom (NASDAQ: AVGO) and Micron Technology (NASDAQ: MU) are among the most important players in the artificial intelligence (AI) semiconductor ecosystem, as both companies are witnessing phenomenal demand for their products that handle AI workloads in data centers.

Broadcom designs custom AI processors and networking components, used by major hyperscalers, enterprises, and AI labs to lower operating costs in AI data centers. Micron, meanwhile, makes compute and storage memory, which helps store and rapidly transport large data sets in AI chip clusters and feeds data quickly to AI accelerators, including Broadcom's custom chips.

We will take a closer look at the prospects of both semiconductor stocks in this article and determine which one could be the bigger winner over the next three years.

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