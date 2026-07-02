Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C5RC / ISIN: US63942X1063
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02.07.2026 18:11:06
Broadcom vs. Navitas Semiconductor: Which AI Chip Maker Stock Is a Better Buy in 2026?
As the artificial intelligence boom matures, investors must decide between proven giants and emerging specialized players. Comparing Broadcom (NASDAQ:AVGO) and Navitas Semiconductor (NASDAQ:NVTS) reveals two very different paths to potential long-term returns.Broadcom provides essential networking and software infrastructure for the world's largest data centers and enterprises. In contrast, Navitas is a smaller firm specializing in next-generation materials such as gallium nitride (GaN) to improve power efficiency. While both participate in the shift toward advanced computing, their financial profiles and market positions are distinct.Broadcom designs and supplies a vast range of semiconductors and infrastructure software used by government agencies and massive corporations. Its portfolio spans networking connectivity, wireless devices, and the VMware enterprise ecosystem, making it a central pillar in modern data centers. You should note that sales to distributors accounted for nearly 48% of net revenue in fiscal 2025, and such customer concentration adds a layer of risk to the business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs
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24.02.26
|Ausblick: Navitas Semiconductor legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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