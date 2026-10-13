Broadcom vs. Nvidia: The AI Revolution Is Big Enough for Both. Here's the Better Buy.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Broadcom (NASDAQ: AVGO) are two of the largest and best-positioned semiconductor companies for the artificial intelligence age. The AI infrastructure market is expanding rapidly, with Gartner recently projecting it will hit nearly $2 trillion in 2027.

While Broadcom versus Nvidia is essentially a battle between off-the-shelf graphics processing units (GPUs) and custom AI application-specific integrated circuits (ASICs), the AI infrastructure market is more than big enough for both companies to be winners. However, let's dig in to see which chip stock looks like the better buy today.

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