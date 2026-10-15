Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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15.10.2026 07:38:26
Broadcom vs. SK Hynix: Here's What Revenue Trends Tell Investors About These Artificial Intelligence Companies
Broadcom (NASDAQ:AVGO) primarily generates its revenue by innovating, developing, manufacturing, and globally distributing advanced semiconductor solutions and critical infrastructure software that are utilized extensively across enterprise networking, broadband, telecommunications, and industrial automation environments.
It secured a multi-year private cloud partnership with Standard Chartered in July, while simultaneously navigating an expanded European antitrust inquiry in September regarding its newly updated software licensing requirements.
SK Hynix (NASDAQ:SKHY) earns the vast majority of its revenue by researching, designing, manufacturing, and selling a wide variety of advanced memory semiconductor components, including dynamic random-access memory and NAND flash memory products tailored specifically for complex customer applications.
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|SK hynix Inc (spons. GDRs)
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