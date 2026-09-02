Broadcom Aktie

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WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

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02.09.2026 22:46:38

Broadcom wächst dank hoher KI-Nachfrage weiter rasant - Ausblick enttäuscht

SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Broadcom rechnet dank florierender Geschäfte mit Chips für Angebote rund um die Künstliche Intelligenz (KI) mit einem anhaltend hohen Wachstum. Allerdings liegt das Umsatzziel im laufenden vierten Quartal leicht unter der Durchschnittsprognose der von Bloomberg erfassten Analysten. Die Broadcom-Aktie verlor nachbörslich an Boden.

Broadcom peilt im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 einen Umsatz von knapp 35 Milliarden Dollar an. Das wäre ein Plus von 93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die um Sondereffekte bereinigte Marge soll bei rund 66 Prozent stabil gehalten werden.

Im dritten Quartal zog der Erlös um 86 Prozent auf 29,6 Milliarden Dollar an. Bei dem um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinn verzeichnete Broadcom einen Anstieg um 92 Prozent auf etwas mehr als 20 Milliarden Dollar. Die operative Marge sei daher leicht auf knapp 68 Prozent gestiegen.

Die Broadcom-Aktie fiel nachbörslich wenige Minuten nach Bekanntgabe der Zahlen um fünf Prozent auf rund 350 Dollar. Damit könnte sich der jüngste Rückschlag für das Papier ausweiten. Seit dem Anfang erreichten Rekordhoch von 495 Dollar ging es bis zum Ende des regulären Handels am Mittwoch um etwas mehr als ein Viertel nach unten.

In den vergangenen Jahren zählt die Aktie zu den Papieren, die am stärksten vom KI-Boom an der Börse profitiert haben. Der Kurs der Broadcom-Aktie hat sich seit Anfang September 2021 mehr als versiebenfacht. Mit einem Börsenwert von 1,7 Billionen Dollar gehört der Chiphersteller derzeit zu den weltweit wertvollsten Konzernen. Aktuell liegt das US-Unternehmen auf Rang acht in dieser Wertung./zb/he

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17.06.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.06.26 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
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