Broadcom zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Broadcom gab am 04.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,08 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,62 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 26,79 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,18 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at