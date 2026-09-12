AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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12.09.2026 12:43:00
Broadcom's AI Chip Revenue Grew 221% Last Quarter. A $1,000 Investment a Year Ago Would Be Worth This Much Today.
A $1,000 investment in Broadcom (NASDAQ: AVGO) on Sept. 8, 2025, would be worth $1,070 (including dividends) as of the Sept. 8, 2026, market close.
That's a modest gain, but it doesn't reflect what's happening inside the business. In its fiscal third-quarter earnings release on Sept. 2, 2026, Broadcom said artificial intelligence (AI) semiconductor revenue surged 221% year over year to $16.7 billion.
Even after that growth, the stock trades at about 12 times management's fiscal 2028 earnings target, which could be an attractive setup if the company's AI revenue continues to track higher.
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