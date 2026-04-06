LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
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06.04.2026 13:40:00
Broadcom's CEO Has Line of Sight to $100 Billion in AI Chip Revenue. Is the Stock a Buy?
Broadcom (NASDAQ: AVGO) is one of the most valuable semiconductor companies by market cap (currently valued at $1.5 trillion). It has been a solid chip stock to ride the artificial intelligence (AI) boom over the past few years, and CEO Hock Tan just revealed how big its opportunity could become.Last quarter, revenue surged 29% year over year to $19.3 billion. Management expects fiscal second-quarter revenue to increase 47% year over year to $22 billion.However, the big reveal was Tan's updated fiscal 2027 outlook. He said Broadcom has "line of sight" to generate over $100 billion in revenue next year. This is a large business that supplies custom chips (accelerated processing units, or XPUs), networking gear (the components that connect chips), and software for data centers, but Tan emphasized that this outlook applies only to AI chips.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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