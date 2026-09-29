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29.09.2026 04:37:01

Broadcom's Dividend Has Grown About 90-Fold Since 2010. Its Next Raise Usually Comes in December.

When Avago Technologies declared its first dividend in December 2010, it was 7 cents a share. Avago then took the name Broadcom (NASDAQ:AVGO), and after the company's 10-for-1 stock split in 2024, the first payout comes out to under a penny. Now, the quarterly dividend is $0.65 a share -- more than 90 times the first check.

The yield doesn't look like much. At around $350 as I write, shares yield about 0.7% on the $2.60 annual payout.

But investors who buy stocks for growing income usually care about two other things: how fast the dividend climbs and how easily the company covers it.

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