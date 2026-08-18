The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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18.08.2026 19:15:23
Broadcom's Stock Has Beaten the Market in 12 of the Past 13 Years, and It Could Do It Again in 2026
Did you know that in just the past five years, Broadcom (NASDAQ:AVGO) has generated returns of more than 700% for its shareholders? But that only tells part of the impressive growth story of this tech company, whose market cap is a mammoth $1.8 trillion right now.Broadcom has consistently beaten the market in 12 of the previous 13 years -- the only blemish being 2019, when its gains of 24% weren't enough to outperform the S&P 500, which was up by nearly 29% that year. And while the stock has dipped recently, it could beat the market again in 2026. Here's why it's been such a terrific growth stock, and why it can continue to be a good buy in the long run.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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