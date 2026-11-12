Broadleaf legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Broadleaf gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 2,65 JPY gegenüber 2,54 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 5,52 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Broadleaf 5,41 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at