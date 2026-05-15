Broadleaf stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Broadleaf äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Broadleaf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,98 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,19 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,52 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,76 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at