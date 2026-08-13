Broadleaf: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Broadleaf hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,55 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,03 Prozent auf 5,26 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at