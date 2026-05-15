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15.05.2026 06:31:29
Broadmedia stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Broadmedia äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 37,63 JPY, nach 32,08 JPY im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,92 Prozent auf 4,19 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 109,74 JPY, nach 46,86 JPY im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 15,79 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Broadmedia einen Umsatz von 15,53 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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