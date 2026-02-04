Broadmedia zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Broadmedia veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 34,42 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Broadmedia noch ein Gewinn pro Aktie von 9,82 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,85 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,06 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at