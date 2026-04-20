Broadridge Financial Solutions Aktie

Broadridge Financial Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MMP1 / ISIN: US11133T1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.04.2026 13:30:58

Broadridge Financial Solutions Announces Minority Investment In CENTRL

(RTTNews) - Broadridge Financial Solutions (BR) announced a strategic partnership and minority investment in CENTRL, a provider of AI-powered due diligence solutions for financial institutions. Broadridge will integrate CENTRL's AI-powered workflow and automation capabilities across solutions serving asset managers, retirement recordkeepers, and retirement advisors. Broadridge clients will now have access to CENTRL's due diligence management and response platforms, including deeper integration with Broadridge's distribution data and analytics.

The collaboration includes modernizing Broadridge's Fi360 RFP Director, embedding Broadridge data into CENTRL's workflows, and expanding access to AI-driven tools that automate due diligence, RFP responses, and counterparty oversight processes.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Broadridge Financial Solutions IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Broadridge Financial Solutions IncShs

mehr Analysen