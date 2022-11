Broadridge Financial Solutions: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Broadridge Financial Solutions hat am 02.11.2022 das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,840 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadridge Financial Solutions 1,07 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 1,28 Milliarden USD gegenüber 1,19 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,875 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 1,26 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at