Broadridge Financial Solutions hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Broadridge Financial Solutions hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadridge Financial Solutions 1,20 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Broadridge Financial Solutions im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,71 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at