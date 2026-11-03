Broadridge Financial Solutions Aktie
WKN DE: A0MMP1 / ISIN: US11133T1034
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03.11.2026 13:07:52
Broadridge Financial Solutions Inc. Q1 Income Retreats
(RTTNews) - Broadridge Financial Solutions Inc. (BR) released a profit for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $94.8 million, or $0.83 per share. This compares with $165.4 million, or $1.40 per share, last year.
Excluding items, Broadridge Financial Solutions Inc. reported adjusted earnings of $177.9 million or $1.56 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.0% to $1.669 billion from $1.589 billion last year.
Broadridge Financial Solutions Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $94.8 Mln. vs. $165.4 Mln. last year. -EPS: $0.83 vs. $1.40 last year. -Revenue: $1.669 Bln vs. $1.589 Bln last year.
Fiscal Year 2027 Financial Guidance: Adjusted Earnings per share growth (non-GAAP):8 - 12%
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