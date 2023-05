Broadridge Financial Solutions legte Quartalsergebnis vor

Broadridge Financial Solutions äußerte sich am 02.05.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadridge Financial Solutions 1,93 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 1,65 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,53 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2,02 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,65 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at